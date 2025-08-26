Floos (FLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01001577$ 0.01001577 $ 0.01001577 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) -8.28% שינוי מחיר (7D) -0.22% שינוי מחיר (7D) -0.22%

Floos (FLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01001577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLS השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -8.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Floos (FLS) מידע שוק

שווי שוק $ 144.14K$ 144.14K $ 144.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.14K$ 144.14K $ 144.14K אספקת מחזור 924.10M 924.10M 924.10M אספקה כוללת 924,103,680.85 924,103,680.85 924,103,680.85

שווי השוק הנוכחי של Floos הוא $ 144.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLS הוא 924.10M, עם היצע כולל של 924103680.85. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.14K.