FLOCKY (FLOCKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00267496$ 0.00267496 $ 0.00267496 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -10.69% שינוי מחיר (7D) -3.30% שינוי מחיר (7D) -3.30%

FLOCKY (FLOCKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOCKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOCKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00267496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOCKY השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FLOCKY (FLOCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K אספקת מחזור 998.05M 998.05M 998.05M אספקה כוללת 998,048,969.651569 998,048,969.651569 998,048,969.651569

שווי השוק הנוכחי של FLOCKY הוא $ 23.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOCKY הוא 998.05M, עם היצע כולל של 998048969.651569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.28K.