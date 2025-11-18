Flo מחיר היום

מחיר Flo (FLO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00933563, עם שינוי של 3.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLO ל USD הוא $ 0.00933563 לכל FLO.

Flo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,957, עם היצע במחזור של 9.00M FLO. ב‑24 השעות האחרונות, FLO סחר בין $ 0.00914541 (נמוך) ל $ 0.00972031 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.232678, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00914541.

ביצועים לטווח קצר, FLO נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו -21.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flo (FLO) מידע שוק

שווי שוק $ 83.96K$ 83.96K $ 83.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.29K$ 93.29K $ 93.29K אספקת מחזור 9.00M 9.00M 9.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flo הוא $ 83.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLO הוא 9.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.29K.