Flayer מחיר היום

מחיר Flayer (FLAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.01270195, עם שינוי של 6.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLAY ל USD הוא $ 0.01270195 לכל FLAY.

Flayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,589,481, עם היצע במחזור של 600.00M FLAY. ב‑24 השעות האחרונות, FLAY סחר בין $ 0.01237605 (נמוך) ל $ 0.0137236 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.257272, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01237605.

ביצועים לטווח קצר, FLAY נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו -20.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flayer (FLAY) מידע שוק

שווי שוק $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.65M$ 12.65M $ 12.65M אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flayer הוא $ 7.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAY הוא 600.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.65M.