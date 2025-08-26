Flat Earth (FLAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02097604 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -2.21% שינוי מחיר (7D) -7.64%

Flat Earth (FLAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02097604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flat Earth (FLAT) מידע שוק

שווי שוק $ 354.80K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 354.80K אספקת מחזור 754.73M אספקה כוללת 754,734,426.0

שווי השוק הנוכחי של Flat Earth הוא $ 354.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAT הוא 754.73M, עם היצע כולל של 754734426.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.80K.