Flame סֵמֶל

Flame מחיר (FLAME)

1 FLAME ל USDמחיר חי:

$0.00010967
$0.00010967$0.00010967
-6.00%1D
USD
Flame (FLAME) טבלת מחירים חיה
Flame (FLAME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0074437
$ 0.0074437$ 0.0074437

$ 0
$ 0$ 0

+0.96%

-6.07%

-37.12%

-37.12%

Flame (FLAME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLAMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0074437, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAME השתנה ב +0.96% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flame (FLAME) מידע שוק

$ 109.65K
$ 109.65K$ 109.65K

--
----

$ 109.65K
$ 109.65K$ 109.65K

999.85M
999.85M 999.85M

999,849,743.6744236
999,849,743.6744236 999,849,743.6744236

שווי השוק הנוכחי של Flame הוא $ 109.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAME הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999849743.6744236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.65K.

Flame (FLAME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flameל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlame ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlame ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flameל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.07%
30 ימים$ 0-40.80%
60 ימים$ 0-57.55%
90 ימים$ 0--

מה זהFlame (FLAME)

Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Flameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flame (FLAME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flame (FLAME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flame.

בדוק את Flame תחזית המחיר עכשיו‏!

FLAME למטבעות מקומיים

Flame (FLAME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flame (FLAME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLAME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flame (FLAME)

כמה שווה Flame (FLAME) היום?
החי FLAMEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLAME ל USD?
המחיר הנוכחי של FLAME ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flame?
שווי השוק של FLAME הוא $ 109.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLAME?
ההיצע במחזור של FLAME הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLAME?
‏‏FLAME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0074437 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLAME?
FLAME ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLAME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLAME הוא -- USD.
האם FLAME יעלה השנה?
FLAME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLAME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.