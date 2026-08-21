Fishkoin מחיר היום

מחיר Fishkoin (KOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOIN ל USD הוא $ 0 לכל KOIN.

Fishkoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 113,452, עם היצע במחזור של 16.65T KOIN. ב‑24 השעות האחרונות, KOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KOIN נע ב +1.80% בשעה האחרונה ו +11.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fishkoin (KOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 113.45K$ 113.45K $ 113.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.45K$ 113.45K $ 113.45K אספקת מחזור 16.65T 16.65T 16.65T אספקה כוללת 16,650,430,728,581.38 16,650,430,728,581.38 16,650,430,728,581.38

שווי השוק הנוכחי של Fishkoin הוא $ 113.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOIN הוא 16.65T, עם היצע כולל של 16650430728581.38. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.45K.