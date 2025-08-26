FIAS (FIAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01445507 24 שעות נמוך $ 0.01799908 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04210956 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00922004 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -6.97% שינוי מחיר (7D) -6.74%

FIAS (FIAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01574006. במהלך 24 השעות האחרונות, FIAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01445507 לבין שיא של $ 0.01799908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04210956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00922004.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIAS השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FIAS (FIAS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.95M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.72M אספקת מחזור 123.91M אספקה כוללת 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FIAS הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIAS הוא 123.91M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.72M.