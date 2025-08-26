עוד על FIAS

FIAS סֵמֶל

FIAS מחיר (FIAS)

לא רשום

1 FIAS ל USDמחיר חי:

$0.01574006
$0.01574006$0.01574006
-6.90%1D
mexc
USD
FIAS (FIAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:57 (UTC+8)

FIAS (FIAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01445507
$ 0.01445507$ 0.01445507
24 שעות נמוך
$ 0.01799908
$ 0.01799908$ 0.01799908
גבוה 24 שעות

$ 0.01445507
$ 0.01445507$ 0.01445507

$ 0.01799908
$ 0.01799908$ 0.01799908

$ 0.04210956
$ 0.04210956$ 0.04210956

$ 0.00922004
$ 0.00922004$ 0.00922004

-0.10%

-6.97%

-6.74%

-6.74%

FIAS (FIAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01574006. במהלך 24 השעות האחרונות, FIAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01445507 לבין שיא של $ 0.01799908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04210956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00922004.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIAS השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FIAS (FIAS) מידע שוק

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

--
----

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

123.91M
123.91M 123.91M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FIAS הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIAS הוא 123.91M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.72M.

FIAS (FIAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FIASל USDהיה $ -0.00118040010030498.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFIAS ל USDהיה . $ -0.0057072639.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFIAS ל USDהיה $ +0.0016431331.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FIASל USDהיה $ -0.001573324423409014.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00118040010030498-6.97%
30 ימים$ -0.0057072639-36.25%
60 ימים$ +0.0016431331+10.44%
90 ימים$ -0.001573324423409014-9.08%

מה זהFIAS (FIAS)

Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.

FIASתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FIAS (FIAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FIAS (FIAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FIAS.

בדוק את FIAS תחזית המחיר עכשיו‏!

FIAS למטבעות מקומיים

FIAS (FIAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FIAS (FIAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FIAS (FIAS)

כמה שווה FIAS (FIAS) היום?
החי FIASהמחיר ב USD הוא 0.01574006 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIAS ל USD?
המחיר הנוכחי של FIAS ל USD הוא $ 0.01574006. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FIAS?
שווי השוק של FIAS הוא $ 1.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIAS?
ההיצע במחזור של FIAS הוא 123.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIAS?
‏‏FIAS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04210956 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIAS?
FIAS ‏‏רשם מחירATL של 0.00922004 USD.
מהו נפח המסחר של FIAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIAS הוא -- USD.
האם FIAS יעלה השנה?
FIAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:57 (UTC+8)

