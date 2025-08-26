עוד על FER

Ferro סֵמֶל

Ferro מחיר (FER)

1 FER ל USDמחיר חי:

$0.00090045
$0.00090045$0.00090045
-0.30%1D
USD
Ferro (FER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:04 (UTC+8)

Ferro (FER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.126073
$ 0.126073$ 0.126073

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-0.34%

-3.63%

-3.63%

Ferro (FER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FER השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ferro (FER) מידע שוק

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M

1.62B
1.62B 1.62B

5,095,006,337.613718
5,095,006,337.613718 5,095,006,337.613718

שווי השוק הנוכחי של Ferro הוא $ 1.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FER הוא 1.62B, עם היצע כולל של 5095006337.613718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.59M.

Ferro (FER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ferroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFerro ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFerro ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ferroל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.34%
30 ימים$ 0-12.08%
60 ימים$ 0-1.46%
90 ימים$ 0--

מה זהFerro (FER)

Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ferro (FER) משאב

האתר הרשמי

Ferroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ferro (FER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ferro (FER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ferro.

בדוק את Ferro תחזית המחיר עכשיו‏!

FER למטבעות מקומיים

Ferro (FER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ferro (FER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ferro (FER)

כמה שווה Ferro (FER) היום?
החי FERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FER ל USD?
המחיר הנוכחי של FER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ferro?
שווי השוק של FER הוא $ 1.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FER?
ההיצע במחזור של FER הוא 1.62B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FER?
‏‏FER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.126073 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FER?
FER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FER הוא -- USD.
האם FER יעלה השנה?
FER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.