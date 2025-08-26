Fennec (FNNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00114528 $ 0.00114528 $ 0.00114528 24 שעות נמוך $ 0.00119928 $ 0.00119928 $ 0.00119928 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00114528$ 0.00114528 $ 0.00114528 גבוה 24 שעות $ 0.00119928$ 0.00119928 $ 0.00119928 שיא כל הזמנים $ 0.02082869$ 0.02082869 $ 0.02082869 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00114528$ 0.00114528 $ 0.00114528 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -2.66% שינוי מחיר (7D) -6.71% שינוי מחיר (7D) -6.71%

Fennec (FNNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0011673. במהלך 24 השעות האחרונות, FNNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114528 לבין שיא של $ 0.00119928, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FNNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02082869, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114528.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FNNC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fennec (FNNC) מידע שוק

שווי שוק $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K אספקת מחזור 9.75M 9.75M 9.75M אספקה כוללת 9,753,725.01 9,753,725.01 9,753,725.01

שווי השוק הנוכחי של Fennec הוא $ 11.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FNNC הוא 9.75M, עם היצע כולל של 9753725.01. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.38K.