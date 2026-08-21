FELIX מחיר היום

מחיר FELIX (FELIX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FELIX ל USD הוא $ 0 לכל FELIX.

FELIX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 137,854, עם היצע במחזור של 95.89B FELIX. ב‑24 השעות האחרונות, FELIX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FELIX נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו +11.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FELIX (FELIX) מידע שוק

שווי שוק $ 137.85K$ 137.85K $ 137.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.85K$ 137.85K $ 137.85K אספקת מחזור 95.89B 95.89B 95.89B אספקה כוללת 95,890,313,090.41454 95,890,313,090.41454 95,890,313,090.41454

שווי השוק הנוכחי של FELIX הוא $ 137.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FELIX הוא 95.89B, עם היצע כולל של 95890313090.41454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.85K.