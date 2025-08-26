Fefe (FEFE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0015021 $ 0.0015021 $ 0.0015021 24 שעות נמוך $ 0.00164112 $ 0.00164112 $ 0.00164112 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0015021$ 0.0015021 $ 0.0015021 גבוה 24 שעות $ 0.00164112$ 0.00164112 $ 0.00164112 שיא כל הזמנים $ 0.0289776$ 0.0289776 $ 0.0289776 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.01% שינוי מחיר (1D) -5.60% שינוי מחיר (7D) -12.22% שינוי מחיר (7D) -12.22%

Fefe (FEFE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00151727. במהלך 24 השעות האחרונות, FEFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0015021 לבין שיא של $ 0.00164112, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0289776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEFE השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fefe (FEFE) מידע שוק

שווי שוק $ 638.30K$ 638.30K $ 638.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 638.30K$ 638.30K $ 638.30K אספקת מחזור 420.69M 420.69M 420.69M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fefe הוא $ 638.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEFE הוא 420.69M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 638.30K.