FARTHUB מחיר היום

מחיר FARTHUB (FARTHUB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000555, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARTHUB ל USD הוא $ 0.00000555 לכל FARTHUB.

FARTHUB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,544.45, עם היצע במחזור של 999.10M FARTHUB. ב‑24 השעות האחרונות, FARTHUB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007734, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000527.

ביצועים לטווח קצר, FARTHUB נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FARTHUB (FARTHUB) מידע שוק

שווי שוק $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K אספקת מחזור 999.10M 999.10M 999.10M אספקה כוללת 999,101,914.207863 999,101,914.207863 999,101,914.207863

שווי השוק הנוכחי של FARTHUB הוא $ 5.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTHUB הוא 999.10M, עם היצע כולל של 999101914.207863. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.54K.