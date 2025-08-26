FARM2 (FARM2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00384183$ 0.00384183 $ 0.00384183 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.94% שינוי מחיר (1D) -19.37% שינוי מחיר (7D) +7.06% שינוי מחיר (7D) +7.06%

FARM2 (FARM2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FARM2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARM2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00384183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARM2 השתנה ב +1.94% במהלך השעה האחרונה, -19.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FARM2 (FARM2) מידע שוק

שווי שוק $ 63.41K$ 63.41K $ 63.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.41K$ 63.41K $ 63.41K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FARM2 הוא $ 63.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARM2 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.41K.