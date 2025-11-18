Farcats מחיר היום

מחיר Farcats (FARCATS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00028759, עם שינוי של 6.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARCATS ל USD הוא $ 0.00028759 לכל FARCATS.

Farcats כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 287,590, עם היצע במחזור של 1.00B FARCATS. ב‑24 השעות האחרונות, FARCATS סחר בין $ 0.00028756 (נמוך) ל $ 0.0003089 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0010799, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00020294.

ביצועים לטווח קצר, FARCATS נע ב -- בשעה האחרונה ו -26.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Farcats (FARCATS) מידע שוק

שווי שוק $ 287.59K$ 287.59K $ 287.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 287.59K$ 287.59K $ 287.59K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

