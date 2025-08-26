Faptax (FAPTAX) מידע על מחיר (USD)

Faptax (FAPTAX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAPTAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAPTAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0076475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAPTAX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Faptax (FAPTAX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Faptax הוא $ 54.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAPTAX הוא 288.72M, עם היצע כולל של 288719558.164655. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.09K.