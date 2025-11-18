Faircaster מחיר היום

מחיר Faircaster (FAIR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003747, עם שינוי של 0.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAIR ל USD הוא $ 0.00003747 לכל FAIR.

Faircaster כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,648,534, עם היצע במחזור של 44.02B FAIR. ב‑24 השעות האחרונות, FAIR סחר בין $ 0.00003591 (נמוך) ל $ 0.00004324 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001335, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000835.

ביצועים לטווח קצר, FAIR נע ב +2.67% בשעה האחרונה ו -15.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Faircaster (FAIR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M אספקת מחזור 44.02B 44.02B 44.02B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Faircaster הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAIR הוא 44.02B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.74M.