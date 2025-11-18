Exim מחיר היום

מחיר Exim (EXIM) בזמן אמת היום הוא $ 0.09806, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EXIM ל USD הוא $ 0.09806 לכל EXIM.

Exim כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 132,950, עם היצע במחזור של 1.36M EXIM. ב‑24 השעות האחרונות, EXIM סחר בין $ 0.09733 (נמוך) ל $ 0.098734 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.125048, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.06399.

ביצועים לטווח קצר, EXIM נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Exim (EXIM) מידע שוק

שווי שוק $ 132.95K$ 132.95K $ 132.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.02M$ 22.02M $ 22.02M אספקת מחזור 1.36M 1.36M 1.36M אספקה כוללת 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

שווי השוק הנוכחי של Exim הוא $ 132.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXIM הוא 1.36M, עם היצע כולל של 224763629.073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.02M.