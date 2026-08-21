evo מחיר היום

מחיר evo (EVO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 39.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVO ל USD הוא $ 0 לכל EVO.

evo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 478,249, עם היצע במחזור של 100.00B EVO. ב‑24 השעות האחרונות, EVO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EVO נע ב +50.44% בשעה האחרונה ו +266.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

evo (EVO) מידע שוק

שווי שוק $ 478.25K$ 478.25K $ 478.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 478.25K$ 478.25K $ 478.25K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של evo הוא $ 478.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 478.25K.