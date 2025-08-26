Evan (EVAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.084693$ 0.084693 $ 0.084693 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.12% שינוי מחיר (1D) +13.38% שינוי מחיר (7D) +9.20% שינוי מחיר (7D) +9.20%

Evan (EVAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EVAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084693, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVAN השתנה ב +1.12% במהלך השעה האחרונה, +13.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Evan (EVAN) מידע שוק

שווי שוק $ 473.09K$ 473.09K $ 473.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 473.09K$ 473.09K $ 473.09K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,803,435.398552 999,803,435.398552 999,803,435.398552

שווי השוק הנוכחי של Evan הוא $ 473.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVAN הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999803435.398552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 473.09K.