עוד על ETHO

ETHO מידע על מחיר

ETHO מסמך לבן

ETHO אתר רשמי

ETHO טוקניומיקה

ETHO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Etho Protocol סֵמֶל

Etho Protocol מחיר (ETHO)

לא רשום

1 ETHO ל USDמחיר חי:

$0.00084974
$0.00084974$0.00084974
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Etho Protocol (ETHO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:44:21 (UTC+8)

Etho Protocol (ETHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.302848
$ 0.302848$ 0.302848

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.01%

+13.26%

+13.26%

Etho Protocol (ETHO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302848, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Etho Protocol (ETHO) מידע שוק

$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K

--
----

$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K

77.32M
77.32M 77.32M

77,319,306.0
77,319,306.0 77,319,306.0

שווי השוק הנוכחי של Etho Protocol הוא $ 65.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHO הוא 77.32M, עם היצע כולל של 77319306.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.70K.

Etho Protocol (ETHO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Etho Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEtho Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEtho Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Etho Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.01%
30 ימים$ 0-0.05%
60 ימים$ 0-4.54%
90 ימים$ 0--

מה זהEtho Protocol (ETHO)

Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Etho Protocol (ETHO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Etho Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Etho Protocol (ETHO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Etho Protocol (ETHO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Etho Protocol.

בדוק את Etho Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ETHO למטבעות מקומיים

Etho Protocol (ETHO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Etho Protocol (ETHO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETHO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Etho Protocol (ETHO)

כמה שווה Etho Protocol (ETHO) היום?
החי ETHOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETHO ל USD?
המחיר הנוכחי של ETHO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Etho Protocol?
שווי השוק של ETHO הוא $ 65.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETHO?
ההיצע במחזור של ETHO הוא 77.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETHO?
‏‏ETHO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.302848 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETHO?
ETHO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ETHO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETHO הוא -- USD.
האם ETHO יעלה השנה?
ETHO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETHO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:44:21 (UTC+8)

Etho Protocol (ETHO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.