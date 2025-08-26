Etho Protocol (ETHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.302848 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) +13.26%

Etho Protocol (ETHO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302848, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Etho Protocol (ETHO) מידע שוק

שווי שוק $ 65.70K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.70K אספקת מחזור 77.32M אספקה כוללת 77,319,306.0

שווי השוק הנוכחי של Etho Protocol הוא $ 65.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHO הוא 77.32M, עם היצע כולל של 77319306.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.70K.