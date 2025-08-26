Ethermon (EMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -5.31% שינוי מחיר (7D) +2.43%

Ethermon (EMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMON השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethermon (EMON) מידע שוק

שווי שוק $ 28.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.75K אספקת מחזור 147.03M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethermon הוא $ 28.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMON הוא 147.03M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.75K.