ETH6900 מחיר היום

מחיר ETH6900 (ETH6900) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011478, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETH6900 ל USD הוא $ 0.00011478 לכל ETH6900.

ETH6900 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,477.73, עם היצע במחזור של 100.00M ETH6900. ב‑24 השעות האחרונות, ETH6900 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.148103, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006744.

ביצועים לטווח קצר, ETH6900 נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ETH6900 (ETH6900) מידע שוק

שווי שוק $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

