Eternals (ETER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00126503 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.14% שינוי מחיר (1D) -9.07% שינוי מחיר (7D) -3.84%

Eternals (ETER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126503, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETER השתנה ב +2.14% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eternals (ETER) מידע שוק

שווי שוק $ 305.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.38M אספקת מחזור 1.28B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eternals הוא $ 305.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETER הוא 1.28B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.38M.