eSui Dollar מחיר היום

מחיר eSui Dollar (SUIUSDE) בזמן אמת היום הוא $ 0.999368, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUIUSDE ל USD הוא $ 0.999368 לכל SUIUSDE.

eSui Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,087,839, עם היצע במחזור של 13.10M SUIUSDE. ב‑24 השעות האחרונות, SUIUSDE סחר בין $ 0.998898 (נמוך) ל $ 1.009 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.978642.

ביצועים לטווח קצר, SUIUSDE נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 165.26K.

eSui Dollar (SUIUSDE) מידע שוק

שווי שוק $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M נפח (24 שעות) $ 165.26K$ 165.26K $ 165.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M אספקת מחזור 13.10M 13.10M 13.10M אספקה כוללת 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

שווי השוק הנוכחי של eSui Dollar הוא $ 13.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 165.26K. ההיצע במחזור של SUIUSDE הוא 13.10M, עם היצע כולל של 13096208.621346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.09M.