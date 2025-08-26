Esportplayer (ESPORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00006141 $ 0.00006141 $ 0.00006141 24 שעות נמוך $ 0.00006805 $ 0.00006805 $ 0.00006805 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00006141$ 0.00006141 $ 0.00006141 גבוה 24 שעות $ 0.00006805$ 0.00006805 $ 0.00006805 שיא כל הזמנים $ 0.00165262$ 0.00165262 $ 0.00165262 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003809$ 0.00003809 $ 0.00003809 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -3.34% שינוי מחיר (7D) -3.34%

Esportplayer (ESPORT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006284. במהלך 24 השעות האחרונות, ESPORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006141 לבין שיא של $ 0.00006805, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESPORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00165262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESPORT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Esportplayer (ESPORT) מידע שוק

שווי שוק $ 62.84K$ 62.84K $ 62.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.84K$ 62.84K $ 62.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Esportplayer הוא $ 62.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESPORT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.84K.