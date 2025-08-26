עוד על ESPORT

Esportplayer סֵמֶל

Esportplayer מחיר (ESPORT)

לא רשום

1 ESPORT ל USDמחיר חי:

--
----
-7.30%1D
mexc
USD
Esportplayer (ESPORT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:21:02 (UTC+8)

Esportplayer (ESPORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00006141
$ 0.00006141$ 0.00006141
24 שעות נמוך
$ 0.00006805
$ 0.00006805$ 0.00006805
גבוה 24 שעות

$ 0.00006141
$ 0.00006141$ 0.00006141

$ 0.00006805
$ 0.00006805$ 0.00006805

$ 0.00165262
$ 0.00165262$ 0.00165262

$ 0.00003809
$ 0.00003809$ 0.00003809

--

-7.66%

-3.34%

-3.34%

Esportplayer (ESPORT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006284. במהלך 24 השעות האחרונות, ESPORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006141 לבין שיא של $ 0.00006805, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESPORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00165262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESPORT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Esportplayer (ESPORT) מידע שוק

$ 62.84K
$ 62.84K$ 62.84K

--
----

$ 62.84K
$ 62.84K$ 62.84K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Esportplayer הוא $ 62.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESPORT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.84K.

Esportplayer (ESPORT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Esportplayerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEsportplayer ל USDהיה . $ -0.0000107652.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEsportplayer ל USDהיה $ +0.0000140474.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Esportplayerל USDהיה $ -0.00000116927328274905.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.66%
30 ימים$ -0.0000107652-17.13%
60 ימים$ +0.0000140474+22.35%
90 ימים$ -0.00000116927328274905-1.82%

מה זהEsportplayer (ESPORT)

Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.

Esportplayer (ESPORT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Esportplayerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Esportplayer (ESPORT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Esportplayer (ESPORT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Esportplayer.

בדוק את Esportplayer תחזית המחיר עכשיו‏!

ESPORT למטבעות מקומיים

Esportplayer (ESPORT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Esportplayer (ESPORT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ESPORT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Esportplayer (ESPORT)

כמה שווה Esportplayer (ESPORT) היום?
החי ESPORTהמחיר ב USD הוא 0.00006284 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ESPORT ל USD?
המחיר הנוכחי של ESPORT ל USD הוא $ 0.00006284. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Esportplayer?
שווי השוק של ESPORT הוא $ 62.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ESPORT?
ההיצע במחזור של ESPORT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ESPORT?
‏‏ESPORT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00165262 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ESPORT?
ESPORT ‏‏רשם מחירATL של 0.00003809 USD.
מהו נפח המסחר של ESPORT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ESPORT הוא -- USD.
האם ESPORT יעלה השנה?
ESPORT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ESPORT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:21:02 (UTC+8)

