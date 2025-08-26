EquityPay (EQPAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01514023 $ 0.01514023 $ 0.01514023 24 שעות נמוך $ 0.01707263 $ 0.01707263 $ 0.01707263 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01514023$ 0.01514023 $ 0.01514023 גבוה 24 שעות $ 0.01707263$ 0.01707263 $ 0.01707263 שיא כל הזמנים $ 0.59076$ 0.59076 $ 0.59076 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00397447$ 0.00397447 $ 0.00397447 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) +5.70% שינוי מחיר (7D) -18.48% שינוי מחיר (7D) -18.48%

EquityPay (EQPAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01602647. במהלך 24 השעות האחרונות, EQPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01514023 לבין שיא של $ 0.01707263, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.59076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00397447.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQPAY השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EquityPay (EQPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.74K$ 205.74K $ 205.74K אספקת מחזור 12.84M 12.84M 12.84M אספקה כוללת 12,837,602.12 12,837,602.12 12,837,602.12

שווי השוק הנוכחי של EquityPay הוא $ 205.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQPAY הוא 12.84M, עם היצע כולל של 12837602.12. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.74K.