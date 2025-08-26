EQIFi (EQX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00128248 $ 0.00128248 $ 0.00128248 24 שעות נמוך $ 0.00136973 $ 0.00136973 $ 0.00136973 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00128248$ 0.00128248 $ 0.00128248 גבוה 24 שעות $ 0.00136973$ 0.00136973 $ 0.00136973 שיא כל הזמנים $ 0.74023$ 0.74023 $ 0.74023 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.60% שינוי מחיר (1D) -6.32% שינוי מחיר (7D) -7.88% שינוי מחיר (7D) -7.88%

EQIFi (EQX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0012831. במהלך 24 השעות האחרונות, EQX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00128248 לבין שיא של $ 0.00136973, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.74023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQX השתנה ב -1.60% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EQIFi (EQX) מידע שוק

שווי שוק $ 519.94K$ 519.94K $ 519.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 641.90K$ 641.90K $ 641.90K אספקת מחזור 405.00M 405.00M 405.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EQIFi הוא $ 519.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQX הוא 405.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 641.90K.