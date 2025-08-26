EnviDa (EDAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04009705 $ 0.04009705 $ 0.04009705 24 שעות נמוך $ 0.04227968 $ 0.04227968 $ 0.04227968 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04009705$ 0.04009705 $ 0.04009705 גבוה 24 שעות $ 0.04227968$ 0.04227968 $ 0.04227968 שיא כל הזמנים $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00651432$ 0.00651432 $ 0.00651432 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) +1.71% שינוי מחיר (7D) -1.45% שינוי מחיר (7D) -1.45%

EnviDa (EDAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04090532. במהלך 24 השעות האחרונות, EDAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04009705 לבין שיא של $ 0.04227968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00651432.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDAT השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, +1.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EnviDa (EDAT) מידע שוק

שווי שוק $ 442.27K$ 442.27K $ 442.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M אספקת מחזור 10.48M 10.48M 10.48M אספקה כוללת 44,923,057.80794211 44,923,057.80794211 44,923,057.80794211

שווי השוק הנוכחי של EnviDa הוא $ 442.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDAT הוא 10.48M, עם היצע כולל של 44923057.80794211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.