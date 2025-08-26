עוד על EDAT

EnviDa סֵמֶל

EnviDa מחיר (EDAT)

לא רשום

1 EDAT ל USDמחיר חי:

$0.04090532
$0.04090532$0.04090532
+1.70%1D
USD
EnviDa (EDAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:50:25 (UTC+8)

EnviDa (EDAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04009705
$ 0.04009705$ 0.04009705
24 שעות נמוך
$ 0.04227968
$ 0.04227968$ 0.04227968
גבוה 24 שעות

$ 0.04009705
$ 0.04009705$ 0.04009705

$ 0.04227968
$ 0.04227968$ 0.04227968

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.00651432
$ 0.00651432$ 0.00651432

+0.69%

+1.71%

-1.45%

-1.45%

EnviDa (EDAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04090532. במהלך 24 השעות האחרונות, EDAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04009705 לבין שיא של $ 0.04227968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00651432.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDAT השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, +1.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EnviDa (EDAT) מידע שוק

$ 442.27K
$ 442.27K$ 442.27K

--
----

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

10.48M
10.48M 10.48M

44,923,057.80794211
44,923,057.80794211 44,923,057.80794211

שווי השוק הנוכחי של EnviDa הוא $ 442.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDAT הוא 10.48M, עם היצע כולל של 44923057.80794211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.

EnviDa (EDAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EnviDaל USDהיה $ +0.00068602.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnviDa ל USDהיה . $ -0.0002751700.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnviDa ל USDהיה $ -0.0048634257.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EnviDaל USDהיה $ -0.03612200620509996.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00068602+1.71%
30 ימים$ -0.0002751700-0.67%
60 ימים$ -0.0048634257-11.88%
90 ימים$ -0.03612200620509996-46.89%

מה זהEnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

EnviDa (EDAT) משאב

האתר הרשמי

EnviDaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EnviDa (EDAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EnviDa (EDAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EnviDa.

בדוק את EnviDa תחזית המחיר עכשיו‏!

EDAT למטבעות מקומיים

EnviDa (EDAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EnviDa (EDAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EnviDa (EDAT)

כמה שווה EnviDa (EDAT) היום?
החי EDATהמחיר ב USD הוא 0.04090532 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDAT ל USD?
המחיר הנוכחי של EDAT ל USD הוא $ 0.04090532. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EnviDa?
שווי השוק של EDAT הוא $ 442.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDAT?
ההיצע במחזור של EDAT הוא 10.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDAT?
‏‏EDAT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.45 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDAT?
EDAT ‏‏רשם מחירATL של 0.00651432 USD.
מהו נפח המסחר של EDAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDAT הוא -- USD.
האם EDAT יעלה השנה?
EDAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:50:25 (UTC+8)

