ENKI Protocol (ENKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 שעות נמוך $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 גבוה 24 שעות $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 שיא כל הזמנים $ 18.38$ 18.38 $ 18.38 המחיר הנמוך ביותר $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.29% שינוי מחיר (1D) -8.07% שינוי מחיר (7D) -6.84% שינוי מחיר (7D) -6.84%

ENKI Protocol (ENKI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.21. במהלך 24 השעות האחרונות, ENKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.17 לבין שיא של $ 1.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.17.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENKI השתנה ב +2.29% במהלך השעה האחרונה, -8.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ENKI Protocol (ENKI) מידע שוק

שווי שוק $ 181.61K$ 181.61K $ 181.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.11M$ 12.11M $ 12.11M אספקת מחזור 150.00K 150.00K 150.00K אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ENKI Protocol הוא $ 181.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENKI הוא 150.00K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.11M.