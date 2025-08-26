עוד על ENKI

ENKI מידע על מחיר

ENKI מסמך לבן

ENKI אתר רשמי

ENKI טוקניומיקה

ENKI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ENKI Protocol סֵמֶל

ENKI Protocol מחיר (ENKI)

לא רשום

1 ENKI ל USDמחיר חי:

$1.21
$1.21$1.21
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ENKI Protocol (ENKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:04:13 (UTC+8)

ENKI Protocol (ENKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 שעות נמוך
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
גבוה 24 שעות

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 18.38
$ 18.38$ 18.38

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

+2.29%

-8.07%

-6.84%

-6.84%

ENKI Protocol (ENKI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.21. במהלך 24 השעות האחרונות, ENKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.17 לבין שיא של $ 1.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.17.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENKI השתנה ב +2.29% במהלך השעה האחרונה, -8.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ENKI Protocol (ENKI) מידע שוק

$ 181.61K
$ 181.61K$ 181.61K

--
----

$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M

150.00K
150.00K 150.00K

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ENKI Protocol הוא $ 181.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENKI הוא 150.00K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.11M.

ENKI Protocol (ENKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ENKI Protocolל USDהיה $ -0.106374477359922.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלENKI Protocol ל USDהיה . $ -0.1819100690.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלENKI Protocol ל USDהיה $ -0.1677306840.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ENKI Protocolל USDהיה $ -0.7023269926237336.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.106374477359922-8.07%
30 ימים$ -0.1819100690-15.03%
60 ימים$ -0.1677306840-13.86%
90 ימים$ -0.7023269926237336-36.72%

מה זהENKI Protocol (ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ENKI Protocol (ENKI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ENKI Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ENKI Protocol (ENKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ENKI Protocol (ENKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ENKI Protocol.

בדוק את ENKI Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ENKI למטבעות מקומיים

ENKI Protocol (ENKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ENKI Protocol (ENKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ENKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ENKI Protocol (ENKI)

כמה שווה ENKI Protocol (ENKI) היום?
החי ENKIהמחיר ב USD הוא 1.21 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ENKI ל USD?
המחיר הנוכחי של ENKI ל USD הוא $ 1.21. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ENKI Protocol?
שווי השוק של ENKI הוא $ 181.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ENKI?
ההיצע במחזור של ENKI הוא 150.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ENKI?
‏‏ENKI השיג מחיר שיא (ATH) של 18.38 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ENKI?
ENKI ‏‏רשם מחירATL של 1.17 USD.
מהו נפח המסחר של ENKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ENKI הוא -- USD.
האם ENKI יעלה השנה?
ENKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ENKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:04:13 (UTC+8)

ENKI Protocol (ENKI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.