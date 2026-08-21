ENIMZ מחיר היום

מחיר ENIMZ (ENIMZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.009909, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENIMZ ל USD הוא $ 0.009909 לכל ENIMZ.

ENIMZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 920,716, עם היצע במחזור של 92.92M ENIMZ. ב‑24 השעות האחרונות, ENIMZ סחר בין $ 0.00990075 (נמוך) ל $ 0.00991009 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02979543, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00824487.

ביצועים לטווח קצר, ENIMZ נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 151.14.

ENIMZ (ENIMZ) מידע שוק

שווי שוק $ 920.72K$ 920.72K $ 920.72K נפח (24 שעות) $ 151.14$ 151.14 $ 151.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 920.72K$ 920.72K $ 920.72K אספקת מחזור 92.92M 92.92M 92.92M אספקה כוללת 92,917,882.04238874 92,917,882.04238874 92,917,882.04238874

שווי השוק הנוכחי של ENIMZ הוא $ 920.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 151.14. ההיצע במחזור של ENIMZ הוא 92.92M, עם היצע כולל של 92917882.04238874. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 920.72K.