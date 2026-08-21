Energy מחיר היום

מחיר Energy ($NRG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00269978, עם שינוי של 5.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $NRG ל USD הוא $ 0.00269978 לכל $NRG.

Energy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,649,401, עם היצע במחזור של 981.66M $NRG. ב‑24 השעות האחרונות, $NRG סחר בין $ 0.0025711 (נמוך) ל $ 0.00272477 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00419454, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00200577.

ביצועים לטווח קצר, $NRG נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +17.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.84K.

Energy ($NRG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M נפח (24 שעות) $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M אספקת מחזור 981.66M 981.66M 981.66M אספקה כוללת 981,663,150.628524 981,663,150.628524 981,663,150.628524

שווי השוק הנוכחי של Energy הוא $ 2.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.84K. ההיצע במחזור של $NRG הוא 981.66M, עם היצע כולל של 981663150.628524. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.65M.