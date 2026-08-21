Emperor מחיר היום

מחיר Emperor (EMPI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01171196, עם שינוי של 4.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMPI ל USD הוא $ 0.01171196 לכל EMPI.

Emperor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 344,179, עם היצע במחזור של 29.39M EMPI. ב‑24 השעות האחרונות, EMPI סחר בין $ 0.01122389 (נמוך) ל $ 0.01181636 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03145494, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EMPI נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 150.77.

Emperor (EMPI) מידע שוק

שווי שוק $ 344.18K$ 344.18K $ 344.18K נפח (24 שעות) $ 150.77$ 150.77 $ 150.77 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 29.39M 29.39M 29.39M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Emperor הוא $ 344.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.77. ההיצע במחזור של EMPI הוא 29.39M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.