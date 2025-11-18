EMIT מחיר היום

מחיר EMIT (EMIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.358641, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMIT ל USD הוא $ 0.358641 לכל EMIT.

EMIT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,885, עם היצע במחזור של 172.56K EMIT. ב‑24 השעות האחרונות, EMIT סחר בין $ 0.339799 (נמוך) ל $ 0.376423 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.339799.

ביצועים לטווח קצר, EMIT נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -23.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EMIT (EMIT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של EMIT הוא $ 61.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMIT הוא 172.56K, עם היצע כולל של 172586.8854045326. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.90K.