Ember Third Eye מחיר היום

מחיר Ember Third Eye (ETHIRD) בזמן אמת היום הוא $ 1.049, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETHIRD ל USD הוא $ 1.049 לכל ETHIRD.

Ember Third Eye כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,657,190, עם היצע במחזור של 10.16M ETHIRD. ב‑24 השעות האחרונות, ETHIRD סחר בין $ 1.049 (נמוך) ל $ 1.049 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.029.

ביצועים לטווח קצר, ETHIRD נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.70.

Ember Third Eye (ETHIRD) מידע שוק

שווי שוק $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M נפח (24 שעות) $ 1.70$ 1.70 $ 1.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M אספקת מחזור 10.16M 10.16M 10.16M אספקה כוללת 10,163,619.09756 10,163,619.09756 10,163,619.09756

שווי השוק הנוכחי של Ember Third Eye הוא $ 10.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.70. ההיצע במחזור של ETHIRD הוא 10.16M, עם היצע כולל של 10163619.09756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.66M.