ELYFI (ELFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00703715 גבוה 24 שעות $ 0.0074372 שיא כל הזמנים $ 0.089174 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00581478 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -2.96% שינוי מחיר (7D) -1.15%

ELYFI (ELFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0070884. במהלך 24 השעות האחרונות, ELFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00703715 לבין שיא של $ 0.0074372, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.089174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00581478.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELFI השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ELYFI (ELFI) מידע שוק

שווי שוק $ 360.87K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 708.84K אספקת מחזור 50.91M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ELYFI הוא $ 360.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELFI הוא 50.91M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 708.84K.