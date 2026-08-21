Elon4AfD מחיר היום

מחיר Elon4AfD (ELON4AFD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELON4AFD ל USD הוא $ 0 לכל ELON4AFD.

Elon4AfD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 760,848, עם היצע במחזור של 999.87M ELON4AFD. ב‑24 השעות האחרונות, ELON4AFD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.247045, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELON4AFD נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +33.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.81K.

Elon4AfD (ELON4AFD) מידע שוק

שווי שוק $ 760.85K$ 760.85K $ 760.85K נפח (24 שעות) $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 760.85K$ 760.85K $ 760.85K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,871,586.046901 999,871,586.046901 999,871,586.046901

שווי השוק הנוכחי של Elon4AfD הוא $ 760.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.81K. ההיצע במחזור של ELON4AFD הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871586.046901. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 760.85K.