ElevateFi מחיר היום

מחיר ElevateFi (EFI) בזמן אמת היום הוא $ 10.56, עם שינוי של 4.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EFI ל USD הוא $ 10.56 לכל EFI.

ElevateFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,911,045, עם היצע במחזור של 748.89K EFI. ב‑24 השעות האחרונות, EFI סחר בין $ 10.51 (נמוך) ל $ 11.76 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 117.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.75.

ביצועים לטווח קצר, EFI נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו -9.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.12K.

ElevateFi (EFI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M נפח (24 שעות) $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M אספקת מחזור 748.89K 748.89K 748.89K אספקה כוללת 999,999.0 999,999.0 999,999.0

שווי השוק הנוכחי של ElevateFi הוא $ 7.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.12K. ההיצע במחזור של EFI הוא 748.89K, עם היצע כולל של 999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.91M.