Element 280 (ELMNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +0.26% שינוי מחיר (7D) -5.58%

Element 280 (ELMNT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELMNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELMNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELMNT השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Element 280 (ELMNT) מידע שוק

שווי שוק $ 180.55K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 180.55K אספקת מחזור 3.28T אספקה כוללת 3,284,488,940,111.834

שווי השוק הנוכחי של Element 280 הוא $ 180.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELMNT הוא 3.28T, עם היצע כולל של 3284488940111.834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.55K.