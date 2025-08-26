Einsteinium (EMC2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +46.89% שינוי מחיר (7D) +12.36%

Einsteinium (EMC2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EMC2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMC2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMC2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +46.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Einsteinium (EMC2) מידע שוק

שווי שוק $ 93.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.50K אספקת מחזור 226.94M אספקה כוללת 245,465,283.0

שווי השוק הנוכחי של Einsteinium הוא $ 93.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMC2 הוא 226.94M, עם היצע כולל של 245465283.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.50K.