Eid Mubarak (EIDMUBARAK) מידע על מחיר (USD)

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EIDMUBARAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EIDMUBARAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EIDMUBARAK השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Eid Mubarak הוא $ 26.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EIDMUBARAK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.21K.