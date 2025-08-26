עוד על EIDMUBARAK

Eid Mubarak סֵמֶל

Eid Mubarak מחיר (EIDMUBARAK)

לא רשום

1 EIDMUBARAK ל USDמחיר חי:

--
----
-3.40%1D
mexc
USD
Eid Mubarak (EIDMUBARAK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:19:25 (UTC+8)

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152704
$ 0.00152704$ 0.00152704

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-3.44%

+1.05%

+1.05%

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EIDMUBARAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EIDMUBARAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EIDMUBARAK השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) מידע שוק

$ 26.21K
$ 26.21K$ 26.21K

--
----

$ 26.21K
$ 26.21K$ 26.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eid Mubarak הוא $ 26.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EIDMUBARAK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.21K.

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eid Mubarakל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEid Mubarak ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEid Mubarak ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eid Mubarakל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.44%
30 ימים$ 0-5.41%
60 ימים$ 0+3.47%
90 ימים$ 0--

מה זהEid Mubarak (EIDMUBARAK)

#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) משאב

האתר הרשמי

Eid Mubarakתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eid Mubarak (EIDMUBARAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eid Mubarak (EIDMUBARAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eid Mubarak.

בדוק את Eid Mubarak תחזית המחיר עכשיו‏!

EIDMUBARAK למטבעות מקומיים

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eid Mubarak (EIDMUBARAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EIDMUBARAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eid Mubarak (EIDMUBARAK)

כמה שווה Eid Mubarak (EIDMUBARAK) היום?
החי EIDMUBARAKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EIDMUBARAK ל USD?
המחיר הנוכחי של EIDMUBARAK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eid Mubarak?
שווי השוק של EIDMUBARAK הוא $ 26.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EIDMUBARAK?
ההיצע במחזור של EIDMUBARAK הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EIDMUBARAK?
‏‏EIDMUBARAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00152704 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EIDMUBARAK?
EIDMUBARAK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EIDMUBARAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EIDMUBARAK הוא -- USD.
האם EIDMUBARAK יעלה השנה?
EIDMUBARAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EIDMUBARAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:19:25 (UTC+8)

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.