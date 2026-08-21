EGL1 מחיר היום

מחיר EGL1 (EGL1) בזמן אמת היום הוא $ 0.01278538, עם שינוי של 3.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EGL1 ל USD הוא $ 0.01278538 לכל EGL1.

EGL1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,227,549, עם היצע במחזור של 956.59M EGL1. ב‑24 השעות האחרונות, EGL1 סחר בין $ 0.01263509 (נמוך) ל $ 0.01342021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.122851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01008437.

ביצועים לטווח קצר, EGL1 נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו -23.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 963.10K.

EGL1 (EGL1) מידע שוק

שווי שוק $ 12.23M$ 12.23M $ 12.23M נפח (24 שעות) $ 963.10K$ 963.10K $ 963.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.78M$ 12.78M $ 12.78M אספקת מחזור 956.59M 956.59M 956.59M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EGL1 הוא $ 12.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 963.10K. ההיצע במחזור של EGL1 הוא 956.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.78M.