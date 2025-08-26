Eggdog (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01890146$ 0.01890146 $ 0.01890146 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -6.92% שינוי מחיר (7D) -4.99% שינוי מחיר (7D) -4.99%

Eggdog (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01890146, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -6.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eggdog (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,987,134.28 999,987,134.28 999,987,134.28

שווי השוק הנוכחי של Eggdog הוא $ 100.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987134.28. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.33K.