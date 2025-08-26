EGG (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,90
שינוי מחיר (1D) -%3,97
שינוי מחיר (7D) +%0,24

EGG (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב +%0,90 במהלך השעה האחרונה, -%3,97 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%0,24 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EGG (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 39,86K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39,86K
אספקת מחזור 5,99B
אספקה כוללת 5.987.143.916,0

שווי השוק הנוכחי של EGG הוא $ 39,86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 5,99B, עם היצע כולל של 5987143916.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39,86K.