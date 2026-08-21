eBESS מחיר היום

מחיר eBESS (EBESS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EBESS ל USD הוא $ 0 לכל EBESS.

eBESS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,970.4, עם היצע במחזור של 653.46M EBESS. ב‑24 השעות האחרונות, EBESS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EBESS נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

eBESS (EBESS) מידע שוק

שווי שוק $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K אספקת מחזור 653.46M 653.46M 653.46M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של eBESS הוא $ 18.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBESS הוא 653.46M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.03K.