Early Risers סֵמֶל

Early Risers מחיר (EARLY)

1 EARLY ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Early Risers (EARLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:23:55 (UTC+8)

Early Risers (EARLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00629136
$ 0.00629136$ 0.00629136

$ 0
$ 0$ 0

+13.08%

+13.08%

Early Risers (EARLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EARLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00629136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Early Risers (EARLY) מידע שוק

$ 21.51K
$ 21.51K$ 21.51K

----

$ 21.51K
$ 21.51K$ 21.51K

999.64M
999.64M 999.64M

999,644,620.877611
999,644,620.877611 999,644,620.877611

שווי השוק הנוכחי של Early Risers הוא $ 21.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARLY הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999644620.877611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.51K.

Early Risers (EARLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Early Risersל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEarly Risers ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEarly Risers ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Early Risersל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.32%
60 ימים$ 0+50.34%
90 ימים$ 0--

מה זהEarly Risers (EARLY)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Early Risersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Early Risers (EARLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Early Risers (EARLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Early Risers.

בדוק את Early Risers תחזית המחיר עכשיו‏!

EARLY למטבעות מקומיים

Early Risers (EARLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Early Risers (EARLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EARLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Early Risers (EARLY)

כמה שווה Early Risers (EARLY) היום?
החי EARLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EARLY ל USD?
המחיר הנוכחי של EARLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Early Risers?
שווי השוק של EARLY הוא $ 21.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EARLY?
ההיצע במחזור של EARLY הוא 999.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EARLY?
‏‏EARLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00629136 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EARLY?
EARLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EARLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EARLY הוא -- USD.
האם EARLY יעלה השנה?
EARLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EARLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:23:55 (UTC+8)

