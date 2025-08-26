Early Risers (EARLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00629136
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +13.08%

Early Risers (EARLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EARLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00629136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Early Risers (EARLY) מידע שוק

שווי שוק $ 21.51K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.51K
אספקת מחזור 999.64M
אספקה כוללת 999,644,620.877611

שווי השוק הנוכחי של Early Risers הוא $ 21.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARLY הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999644620.877611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.51K.