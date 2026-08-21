Dynachain מחיר היום

מחיר Dynachain (DYNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0341983, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DYNA ל USD הוא $ 0.0341983 לכל DYNA.

Dynachain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,239,369, עם היצע במחזור של 387.14M DYNA. ב‑24 השעות האחרונות, DYNA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.29, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00329895.

ביצועים לטווח קצר, DYNA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 826.83.

Dynachain (DYNA) מידע שוק

שווי שוק $ 13.24M$ 13.24M $ 13.24M נפח (24 שעות) $ 826.83$ 826.83 $ 826.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M אספקת מחזור 387.14M 387.14M 387.14M אספקה כוללת 399,999,998.0 399,999,998.0 399,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Dynachain הוא $ 13.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 826.83. ההיצע במחזור של DYNA הוא 387.14M, עם היצע כולל של 399999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.68M.