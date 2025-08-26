dYdX (ETHDYDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.599892 $ 0.599892 $ 0.599892 24 שעות נמוך $ 0.684922 $ 0.684922 $ 0.684922 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.599892$ 0.599892 $ 0.599892 גבוה 24 שעות $ 0.684922$ 0.684922 $ 0.684922 שיא כל הזמנים $ 27.86$ 27.86 $ 27.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0.418804$ 0.418804 $ 0.418804 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.71% שינוי מחיר (1D) -11.73% שינוי מחיר (7D) -6.87% שינוי מחיר (7D) -6.87%

dYdX (ETHDYDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.599819. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHDYDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.599892 לבין שיא של $ 0.684922, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHDYDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.418804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHDYDX השתנה ב -1.71% במהלך השעה האחרונה, -11.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dYdX (ETHDYDX) מידע שוק

שווי שוק $ 24.99M$ 24.99M $ 24.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 519.90M$ 519.90M $ 519.90M אספקת מחזור 41.66M 41.66M 41.66M אספקה כוללת 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306 866,667,797.7847306

שווי השוק הנוכחי של dYdX הוא $ 24.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHDYDX הוא 41.66M, עם היצע כולל של 866667797.7847306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 519.90M.