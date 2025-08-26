DungeonSwap (DND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00541646 $ 0.00541646 $ 0.00541646 24 שעות נמוך $ 0.00552504 $ 0.00552504 $ 0.00552504 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00541646$ 0.00541646 $ 0.00541646 גבוה 24 שעות $ 0.00552504$ 0.00552504 $ 0.00552504 שיא כל הזמנים $ 16.08$ 16.08 $ 16.08 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00535602$ 0.00535602 $ 0.00535602 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

DungeonSwap (DND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00548656. במהלך 24 השעות האחרונות, DND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00541646 לבין שיא של $ 0.00552504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00535602.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DND השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DungeonSwap (DND) מידע שוק

שווי שוק $ 28.64K$ 28.64K $ 28.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.31K$ 32.31K $ 32.31K אספקת מחזור 5.22M 5.22M 5.22M אספקה כוללת 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

שווי השוק הנוכחי של DungeonSwap הוא $ 28.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DND הוא 5.22M, עם היצע כולל של 5889222.739374619. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.31K.