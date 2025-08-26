עוד על DND

DungeonSwap סֵמֶל

DungeonSwap מחיר (DND)

לא רשום

1 DND ל USDמחיר חי:

$0.00548656
+0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
DungeonSwap (DND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:18:41 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00541646
24 שעות נמוך
$ 0.00552504
גבוה 24 שעות

$ 0.00541646
$ 0.00552504
$ 16.08
$ 0.00535602
+0.14%

+0.13%

+0.26%

+0.26%

DungeonSwap (DND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00548656. במהלך 24 השעות האחרונות, DND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00541646 לבין שיא של $ 0.00552504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00535602.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DND השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DungeonSwap (DND) מידע שוק

$ 28.64K
--
$ 32.31K
5.22M
5,889,222.739374619
שווי השוק הנוכחי של DungeonSwap הוא $ 28.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DND הוא 5.22M, עם היצע כולל של 5889222.739374619. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.31K.

DungeonSwap (DND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DungeonSwapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDungeonSwap ל USDהיה . $ -0.0000413988.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDungeonSwap ל USDהיה $ +0.0000844793.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DungeonSwapל USDהיה $ -0.000136723840641889.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.13%
30 ימים$ -0.0000413988-0.75%
60 ימים$ +0.0000844793+1.54%
90 ימים$ -0.000136723840641889-2.43%

מה זהDungeonSwap (DND)

- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DungeonSwap (DND) משאב

האתר הרשמי

DungeonSwapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DungeonSwap (DND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DungeonSwap (DND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DungeonSwap.

בדוק את DungeonSwap תחזית המחיר עכשיו‏!

DND למטבעות מקומיים

DungeonSwap (DND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DungeonSwap (DND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DungeonSwap (DND)

כמה שווה DungeonSwap (DND) היום?
החי DNDהמחיר ב USD הוא 0.00548656 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DND ל USD?
המחיר הנוכחי של DND ל USD הוא $ 0.00548656. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DungeonSwap?
שווי השוק של DND הוא $ 28.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DND?
ההיצע במחזור של DND הוא 5.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DND?
‏‏DND השיג מחיר שיא (ATH) של 16.08 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DND?
DND ‏‏רשם מחירATL של 0.00535602 USD.
מהו נפח המסחר של DND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DND הוא -- USD.
האם DND יעלה השנה?
DND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:18:41 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.