Dumpling (DUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01561927$ 0.01561927 $ 0.01561927 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.38% שינוי מחיר (1D) -3.24% שינוי מחיר (7D) -33.11% שינוי מחיר (7D) -33.11%

Dumpling (DUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01561927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUMP השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dumpling (DUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K אספקת מחזור 611.04M 611.04M 611.04M אספקה כוללת 611,041,588.3524473 611,041,588.3524473 611,041,588.3524473

שווי השוק הנוכחי של Dumpling הוא $ 8.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUMP הוא 611.04M, עם היצע כולל של 611041588.3524473. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.45K.